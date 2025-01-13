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Депутат Свищёв: Овечкин — национальный герой и проводник дружбы между Россией и США

Депутат Свищёв: Овечкин — национальный герой и проводник дружбы между Россией и США
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Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв высоко оценил достижения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и назвал россиянина национальным героем столицы США. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забросить 21 шайбу.

«Это победа и самого Овечкина, и всего российского хоккея. Александр уже является национальным героем Вашингтона. Когда ещё подобное могло произойти? Такие спортсмены, как Саша, являются проводниками дружбы между Россией и США», – цитирует Свищёва «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне на счету российского нападающего 32 (20+12) очка в 27 сыгранных матчах.

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