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«Не могу понять, где он черпает мотивацию». Сушинский — о продолжении карьеры Ягра

«Не могу понять, где он черпает мотивацию». Сушинский — о продолжении карьеры Ягра
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Чемпион мира Максим Сушинский заявил, что удивлён тем, что легендарный чешский нападающий Яромир Ягр до сих пор не закончил игровую карьеру. 52-летний форвард выступает в чемпионате Чехии за «Кладно».

«Честно говоря, очень удивлён, что Яромир до сих пор играет. Не могу понять, где он черпает мотивацию. Видимо, боится закончить карьеру, очень любит хоккей.

Мало что знаю о чемпионате Чехии, но не думаю, что это очень слабый турнир. Всё-таки и главная сборная хорошо выступает, и молодёжная тоже добивается успеха. Полагаю, уровень там достаточно хороший. В любой лиге было бы тяжело играть до 52 лет, не только в КХЛ», – цитирует Сушинского «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне на счету Ягра 22 встречи, в которых чешский форвард набрал семь очков — забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

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