Экс главный тренер ЦСКА Фёдоров высказался о сравнении его с Анатолием Тарасовым

Экс-тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, как относится к тому, что его сравнивают с Анатолием Тарасовым.

– По поводу выгорания хочется заметить, что Анатолий Тарасов, который многократно приводил армейцев к званию чемпионов СССР, закончил тренировать как раз в 55 лет.

– Ну, во-первых, Тарасов очень рано начал тренировать, и не думаю, что меня с моими тремя годами можно сравнивать с великими советскими тренерами. У меня карьера игрока была достаточно длинной. Я просто сделал выбор в пользу семьи, поскольку я видел радостные лица в семье после побед.

Не будем забывать, что до этого 10 лет я был в ЦСКА менеджером, а это тоже постоянные заботы, мысли, засыпаешь и просыпаешься с одним и тем же, а ещё и звонки 24 часа, — приводит слова Фёдорова ТАСС.