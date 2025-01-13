Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс главный тренер ЦСКА Фёдоров высказался о сравнении его с Анатолием Тарасовым

Экс главный тренер ЦСКА Фёдоров высказался о сравнении его с Анатолием Тарасовым
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, как относится к тому, что его сравнивают с Анатолием Тарасовым.

– По поводу выгорания хочется заметить, что Анатолий Тарасов, который многократно приводил армейцев к званию чемпионов СССР, закончил тренировать как раз в 55 лет.
– Ну, во-первых, Тарасов очень рано начал тренировать, и не думаю, что меня с моими тремя годами можно сравнивать с великими советскими тренерами. У меня карьера игрока была достаточно длинной. Я просто сделал выбор в пользу семьи, поскольку я видел радостные лица в семье после побед.

Не будем забывать, что до этого 10 лет я был в ЦСКА менеджером, а это тоже постоянные заботы, мысли, засыпаешь и просыпаешься с одним и тем же, а ещё и звонки 24 часа, — приводит слова Фёдорова ТАСС.

Материалы по теме
Сергей Фёдоров рассказал, почему принял решение покинуть пост главного тренера ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android