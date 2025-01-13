Сушинский — о рекордной серии «Куньлуня»: не следил за ними, но Кравец хорошо работает

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о рекордной серии побед «Куньлунь Ред Стар».

«Не особо следил за «Куньлунем», даже не понимаю, где и как они играют. Настолько неинтересна была команда, что и не знал, какая там серия. Но отмечу, что хорошо работает Миша Кравец. Очевидно, он внёс свою лепту в текущие успехи «Куньлуня», — приводит слова Сушинского «ВсеПроСпорт».

Напомним, на данный момент «Куньлунь» находится на девятой строчке турнирной таблицы Запада, в шаге от зоны плей-офф. У команды 44 очка после 44 матчей. У пекинцев семь побед подряд.

Михаил Кравец возглавляет команду с 1 мая 2024 года.