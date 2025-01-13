Вратаря «Миннесоты» Флёри окружили фанаты после матча
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Вратаря «Миннесоты Уайлд» Марка-Андре Флёри после матча с «Вегас Голден Найтс» окружили фанаты на улице. «Миннесота» проиграла соперникам в этой встрече со счётом 1:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Богосян) – 12:09 1:1 Дорофеев (Стоун, Теодор) – 25:21 (pp) 2:1 Колесар (Уайтклауд, Руа) – 44:09 3:1 Гертл (Дорофеев, Теодор) – 55:40 4:1 Дорофеев (Стоун, Гертл) – 57:48 (pp)
Флёри не отказал ни одному из болельщиков, оставив для всех памятные автографы.
Напомним, в минувшем межсезонье Флёри объявил, что сезон-2024/2025 станет для него последним в карьере. В «Вегас Голден Найтс» хоккеист играл на протяжении четырёх сезонов. Бо́льшую часть карьеры он провёл в «Питтсбурге» и вошёл в первую сборную клуба за 25 лет.
Сейчас «Миннесота» находится на третьем месте Западной конференции КХЛ, набрав 58 очков после 44 матчей.
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