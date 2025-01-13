Вратаря «Миннесоты» Флёри окружили фанаты после матча

Вратаря «Миннесоты Уайлд» Марка-Андре Флёри после матча с «Вегас Голден Найтс» окружили фанаты на улице. «Миннесота» проиграла соперникам в этой встрече со счётом 1:4.

Флёри не отказал ни одному из болельщиков, оставив для всех памятные автографы.

Напомним, в минувшем межсезонье Флёри объявил, что сезон-2024/2025 станет для него последним в карьере. В «Вегас Голден Найтс» хоккеист играл на протяжении четырёх сезонов. Бо́льшую часть карьеры он провёл в «Питтсбурге» и вошёл в первую сборную клуба за 25 лет.

Сейчас «Миннесота» находится на третьем месте Западной конференции КХЛ, набрав 58 очков после 44 матчей.