Вячеслав Быков не назвал лучших защитников КХЛ и объяснил, почему не смотрит матчи лиги

Бывший главный тренер России Вячеслав Быков рассказал, почему не следит за чемпионатом КХЛ.

– Сможете ли вы назвать трех лучших защитников КХЛ на данный момент?

– О! На этот вопрос я не смогу ответить при всем моем желании, так как не смотрю матчи КХЛ, нет возможности. В стране, в которой я живу, не показывают наш чемпионат.

А после газетных статей это невозможно сделать, нужно воочию наблюдать за игрой. Я черпаю информацию только через интернет. Не имею возможности на данный момент смотреть матчи, — приводит слова Быкова «Спорт день за днём».

Быков не занимается тренерской деятельностью с 2015 года.