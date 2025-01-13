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Вячеслав Быков не назвал лучших защитников КХЛ и объяснил, почему не смотрит матчи лиги

Вячеслав Быков не назвал лучших защитников КХЛ и объяснил, почему не смотрит матчи лиги
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Бывший главный тренер России Вячеслав Быков рассказал, почему не следит за чемпионатом КХЛ.

– Сможете ли вы назвать трех лучших защитников КХЛ на данный момент?
– О! На этот вопрос я не смогу ответить при всем моем желании, так как не смотрю матчи КХЛ, нет возможности. В стране, в которой я живу, не показывают наш чемпионат.

А после газетных статей это невозможно сделать, нужно воочию наблюдать за игрой. Я черпаю информацию только через интернет. Не имею возможности на данный момент смотреть матчи, — приводит слова Быкова «Спорт день за днём».

Быков не занимается тренерской деятельностью с 2015 года.

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