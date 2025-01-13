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Сибирь — Нефтехимик, результат матча 13 января 2025 года, счет 2:1 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Сибирь» вырвала победу у «Нефтехимика» в овертайме
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и «Сибирь». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Сибирь» одержала победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Барбер (Белозёров, Сериков) – 16:31 (5x5)     1:1 Бутузов (Аланов, Пьянов) – 24:47 (5x5)     2:1 Мёрфи (Лайпсик, Бек) – 60:42 (3x3)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Владимир Бутузов, Тревор Мёрфи. За «Нефтехимик» забил Райли Барбер.

Ранее «Сибирь» проиграла три матча подряд. Нижнекамская команда в последних шести встречах одержала победу только один раз.

Команда из Новосибирска находится на восьмом месте турнирной таблицы Востока, «Нефтехимик» – там же на 10-й строке.

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