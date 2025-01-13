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Тарасов — один из худших вратарей НХЛ по предотвращённым голам в сравнении с ожидаемыми

Тарасов — один из худших вратарей НХЛ по предотвращённым голам в сравнении с ожидаемыми
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Россиянин Даниил Тарасов, вратарь «Коламбус Блю Джекетс», занял второе место среди худших вратрей НХЛ по критерию разницы ожидаемых предотвращённых голов и реальных.

В текущем сезоне Тарасов сыграл только 10 матчей и лишь три раза одержал победу. Коэффициент отражённых бросков равен 85,7%. Коэффициент надёжности — 4.2.

Первое место среди худших вратарей лиги – у голкипера «Сиэтл Кракен» Филиппа Грубауэра.

Сейчас 25-летний Тарасов отправлен в АХЛ для набора формы и кондиции. Даниил дебютировал в НХЛ в 2021 году за «Коламбус» и в прошлом сезоне за 24 игры смог отразить 90,3% бросков. Коэффициент надёжности вратаря был лучше — 3,1.

«Коламбус» находится на восьмом месте турнирной таблицы и попадает в зону плей-офф.

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