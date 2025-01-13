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Металлург — Сочи, результат матча 13 января 2025 года, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Металлург» обыграл «Сочи» и одержал девятую победу подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Джонсон (Маклюков) – 02:26 (5x5)     1:1 Венгрыжановский (Попов, Мачулин) – 39:27 (5x5)     2:1 Силантьев – 43:49 (5x5)     3:1 Минулин (Орехов, Юров) – 52:37 (5x5)     4:1 Коробкин (Орехов, Минулин) – 54:35 (5x5)     4:2 Сероух (Попов) – 59:07 (4x5)    

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Люк Джонсон, Дмитрий Силантьев, Артём Минулин, Егор Коробкин. За «Сочи» забили Денис Венгрыжановский, Даниил Сероух.

«Металлург», обыграв сочинскую команду, стал третьим на Востоке. Впереди магнитогорцев только «Салават Юлаев» и «Трактор».

На матче в Магнитогорске 13 января присутствовал 6241 зритель.

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