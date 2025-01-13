Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Выступили очень мощно, сыграли на результат». Леонтьев — о поражении от «Сибири»

«Выступили очень мощно, сыграли на результат». Леонтьев — о поражении от «Сибири»
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о поражении от «Сибири» в овертайме (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Барбер (Белозёров, Сериков) – 16:31 (5x5)     1:1 Бутузов (Аланов, Пьянов) – 24:47 (5x5)     2:1 Мёрфи (Лайпсик, Бек) – 60:42 (3x3)    

«Важный матч и для соперника, и для нас. «Сибирь» предложила высокий темп, мы приняли бой. Была равная игра, по голевым моментам — тоже. У них было четыре большинства, которые мы ликвидировали. Накал чувствовался, плюс поддержка болельщиков здесь. Парни — молодцы, бойцы. Выступили очень мощно, сыграли на результат, я поздравил их с заработанным баллом и характером, который они проявили по ходу матча», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Команда из Нижнекамска находится на 10-м месте в турнирной таблице Востока.

Материалы по теме
«Несмотря на счёт, победа за нами. 46-39 по броскам». Леонтьев — об 1:5 с «Авангардом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android