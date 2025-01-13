«Выступили очень мощно, сыграли на результат». Леонтьев — о поражении от «Сибири»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о поражении от «Сибири» в овертайме (1:2).

«Важный матч и для соперника, и для нас. «Сибирь» предложила высокий темп, мы приняли бой. Была равная игра, по голевым моментам — тоже. У них было четыре большинства, которые мы ликвидировали. Накал чувствовался, плюс поддержка болельщиков здесь. Парни — молодцы, бойцы. Выступили очень мощно, сыграли на результат, я поздравил их с заработанным баллом и характером, который они проявили по ходу матча», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Команда из Нижнекамска находится на 10-м месте в турнирной таблице Востока.