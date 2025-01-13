Леонтьев — о пятилетней безвыигрышной серии в Новосибирске: эта статистика неактуальна

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев назвал неактуальной статистику проигрышей «Сибири» на протяжении пяти лет. Нижнекамцы уступили соперникам в матче 13 января (1:2 ОТ).

— «Нефтехимик» пять лет не выигрывает в Новосибирске. Знаете ли вы и игроки эту ситуацию?

— Я сегодня узнал эту информацию. Не знаю, насколько это интересно хоккеистам. Если бы играли одни и те же игроки и проигрывали, это была бы другая ситуация, а так как каждый год состав меняется, эта статистика неактуальна, — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Последняя победа нижнекамцев в матче с «Сибирью» на их льду была 3 января 2020 года.

Сейчас «Сибирь» занимает восьмое место и попадает в зону плей-офф на Востоке. «Нефтехимик» – на 10-й строчке.