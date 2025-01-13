«Психологически игра на результат давила». Епанчинцев — о победе над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, насколько сложно команде далась победа над «Нефтехимиком» в овертайме (2:1).

«Важная победа, сегодня пришлось очень много преодолевать плотную оборону. Прекрасно понимали, что соперник будет больше играть на контратаках. Тем не менее были хорошие моменты, движение. Ребята сегодня играли на результат, психологически это давило, особенно в завершающей фазе. Хорошая командная победа», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» проиграла в предыдущих трёх встречах своим соперникам. «Нефтехимик» впервые одержал победу только один раз в последних шести матчах.