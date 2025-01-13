Главный тренер «Сибири» оценил игру Андреоффа после возвращения из Канады

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал игру Энди Андреоффа после возвращения из Канады.

— Андреофф заиграл поживее и поострее после возвращения. Чувствуете ли вы изменения в положительную сторону?

— Звено после его приезда заиграло по-новому, взяло на себя роль лидера. Родился ребёнок, наверное, окрыляет. Это звено ведёт команду за собой, такого не хватало, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, хоккеист покидал расположение клуба из-за рождения ребёнка.

В текущем сезоне канадский нападающий провёл 38 матчей, в которых набрал 21 (11+10) очко. Андреофф выступает в КХЛ за «Сибирь» второй сезон.