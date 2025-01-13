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«В этом сезоне его больше не увидим». Епанчинцев назвал характер тяжёлой травмы Гордеева

«В этом сезоне его больше не увидим». Епанчинцев назвал характер тяжёлой травмы Гордеева
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о состоянии Фёдора Гордеева, получившего тяжёлую травму в матче 23 декабря с «Адмиралом». В игре 13 января команда Епанчинцева одержала победу (2:1 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Барбер (Белозёров, Сериков) – 16:31 (5x5)     1:1 Бутузов (Аланов, Пьянов) – 24:47 (5x5)     2:1 Мёрфи (Лайпсик, Бек) – 60:42 (3x3)    

«Фёдора Гордеева мы в этом сезоне больше не увидим. Это, наверное, не секрет уже – у него разрыв крестообразных связок. Это минимум полгода, ещё операцию не сделали. Он уезжает в Канаду и будет оперироваться там», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В 30 встречах текущего сезона Гордеев заработал 10 (3+7) очков. В среднем за игру он проводил около 20 минут на льду.

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