«В этом сезоне его больше не увидим». Епанчинцев назвал характер тяжёлой травмы Гордеева
Поделиться
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о состоянии Фёдора Гордеева, получившего тяжёлую травму в матче 23 декабря с «Адмиралом». В игре 13 января команда Епанчинцева одержала победу (2:1 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Барбер (Белозёров, Сериков) – 16:31 (5x5) 1:1 Бутузов (Аланов, Пьянов) – 24:47 (5x5) 2:1 Мёрфи (Лайпсик, Бек) – 60:42 (3x3)
«Фёдора Гордеева мы в этом сезоне больше не увидим. Это, наверное, не секрет уже – у него разрыв крестообразных связок. Это минимум полгода, ещё операцию не сделали. Он уезжает в Канаду и будет оперироваться там», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В 30 встречах текущего сезона Гордеев заработал 10 (3+7) очков. В среднем за игру он проводил около 20 минут на льду.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 января 2025
-
20:55
-
20:41
-
20:17
-
20:12
-
19:59
-
19:47
-
19:25
-
19:14
-
19:07
-
18:44
-
18:33
-
17:53
-
17:44
-
17:23
-
16:49
-
16:24
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:20
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:00
-
11:31
-
11:27
-
11:10
-
10:50
-
10:25
-
10:05
-
09:40
-
09:15
-
08:55