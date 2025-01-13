«В этом сезоне его больше не увидим». Епанчинцев назвал характер тяжёлой травмы Гордеева

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о состоянии Фёдора Гордеева, получившего тяжёлую травму в матче 23 декабря с «Адмиралом». В игре 13 января команда Епанчинцева одержала победу (2:1 ОТ).

«Фёдора Гордеева мы в этом сезоне больше не увидим. Это, наверное, не секрет уже – у него разрыв крестообразных связок. Это минимум полгода, ещё операцию не сделали. Он уезжает в Канаду и будет оперироваться там», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В 30 встречах текущего сезона Гордеев заработал 10 (3+7) очков. В среднем за игру он проводил около 20 минут на льду.