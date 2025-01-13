Лайпсик назвал Мёрфи и Бека лучшими партнёрами за последние годы

Нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик рассказал об отношениях с Тревором Мёрфи и Тейлором Беком в команде. Новосибирцы обыграли «Нефтехимик» со счётом 2:1 ОТ.

— Можно ли назвать Мёрфи и Бека лучшими партнёрами за последние годы?

— Да, очень здорово играть с такими партнёрами, как Бек, Мёрфи, Андреофф и другими ребятами. Они очень скилловые. Тот фактор, что они канадцы, помогает быстрее найти взаимопонимание, — передаёт слова Лайпсика корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В составе «Сибири» в матче 13 января заброшенными шайбами отметились Владимир Бутузов, Тревор Мёрфи. За «Нефтехимик» забил Райли Барбер.