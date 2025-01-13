Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Атмосфера одна из лучших в лиге». Лайпсик оценил первый домашний матч за «Сибирь»

«Атмосфера одна из лучших в лиге». Лайпсик оценил первый домашний матч за «Сибирь»
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский хоккеист, нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик поделился ощущениями от первого домашнего матча в составе команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Барбер (Белозёров, Сериков) – 16:31 (5x5)     1:1 Бутузов (Аланов, Пьянов) – 24:47 (5x5)     2:1 Мёрфи (Лайпсик, Бек) – 60:42 (3x3)    

— Что скажете об атмосфере на трибунах, ведь проводили первую встречу в составе «Сибири» в Новосибирске?
— Самое главное, что мы сегодня победили. Атмосфера на трибунах – одна из лучших в лиге.

— «Нефтехимик – прямой конкурент. Насколько этот матч отличался от остальных?
— Действительно, сейчас каждая игра как плей-офф. Тем более с «Нефтехимиком», с которыми делим место в плей-офф.

— Можно ли сказать, что подарили очко сопернику?
— Очень тяжёлая игра с самого начала, «Нефтехимик» сражался на каждом углу, но хорошо, что победили, — передаёт слова Лайпсика корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, Брендан начинал сезон в «Автомобилисте», где провёл 25 встреч.

Материалы по теме
Эксклюзив
Генменеджер «Сибири» рассказал, на каких условиях был пересмотрен контракт с Лайпсиком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android