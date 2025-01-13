«Атмосфера одна из лучших в лиге». Лайпсик оценил первый домашний матч за «Сибирь»

Канадский хоккеист, нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик поделился ощущениями от первого домашнего матча в составе команды.

— Что скажете об атмосфере на трибунах, ведь проводили первую встречу в составе «Сибири» в Новосибирске?

— Самое главное, что мы сегодня победили. Атмосфера на трибунах – одна из лучших в лиге.

— «Нефтехимик – прямой конкурент. Насколько этот матч отличался от остальных?

— Действительно, сейчас каждая игра как плей-офф. Тем более с «Нефтехимиком», с которыми делим место в плей-офф.

— Можно ли сказать, что подарили очко сопернику?

— Очень тяжёлая игра с самого начала, «Нефтехимик» сражался на каждом углу, но хорошо, что победили, — передаёт слова Лайпсика корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, Брендан начинал сезон в «Автомобилисте», где провёл 25 встреч.