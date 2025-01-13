«Атмосфера одна из лучших в лиге». Лайпсик оценил первый домашний матч за «Сибирь»

Канадский хоккеист, нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик поделился ощущениями от первого домашнего матча в составе команды.
— Что скажете об атмосфере на трибунах, ведь проводили первую встречу в составе «Сибири» в Новосибирске?
— Самое главное, что мы сегодня победили. Атмосфера на трибунах – одна из лучших в лиге.
— «Нефтехимик – прямой конкурент. Насколько этот матч отличался от остальных?
— Действительно, сейчас каждая игра как плей-офф. Тем более с «Нефтехимиком», с которыми делим место в плей-офф.
— Можно ли сказать, что подарили очко сопернику?
— Очень тяжёлая игра с самого начала, «Нефтехимик» сражался на каждом углу, но хорошо, что победили, — передаёт слова Лайпсика корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Напомним, Брендан начинал сезон в «Автомобилисте», где провёл 25 встреч.
- 13 января 2025
-
20:55
-
20:41
-
20:17
-
20:12
-
19:59
-
19:47
-
19:25
-
19:14
-
19:07
-
18:44
-
18:33
-
17:53
-
17:44
-
17:23
-
16:49
-
16:24
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:20
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:00
-
11:31
-
11:27
-
11:10
-
10:50
-
10:25
-
10:05
-
09:40
-
09:15
-
08:55