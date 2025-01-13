«Торпедо» отыгралось с 0:3 за 8,5 минут второго периода в матче с «Трактором»

Нижегородское «Торпедо» в домашнем матче с «Трактором» отыгралось с 0:3 за 8,5 минут и ушло на перерыв перед третьим периодом со счётом 3:3.

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Голы за «Торпедо» забили Никита Артамонов, Бобби Линч и Илья Чефанов. В составе «Трактора» ранее отметились Виталий Кравцов, Максим Шабанов, Андрей Светлаков.

Нижегородцы на восьмом месте турнирной таблицы Запада, у них 46 очков после 43 матчей, а «Трактор» — лидер Востока — 59 очков после 45 игр.