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Торпедо — Трактор. Прямая трансляция
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«Торпедо» отыгралось с 0:3 за 8,5 минут второго периода в матче с «Трактором»

«Торпедо» отыгралось с 0:3 за 8,5 минут второго периода в матче с «Трактором»
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Нижегородское «Торпедо» в домашнем матче с «Трактором» отыгралось с 0:3 за 8,5 минут и ушло на перерыв перед третьим периодом со счётом 3:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3-й период
3 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Дронов, Робинсон) – 06:48 (5x5)     0:2 Шабанов (Дронов) – 09:26 (5x5)     0:3 Светлаков (Дэй, Кравцов) – 21:03 (5x5)     1:3 Артамонов (Чефанов, Кирсанов) – 25:02 (5x5)     2:3 Линч (Воронин, Белевич) – 28:42 (5x5)     3:3 Чефанов (Атанасов, Филлипс) – 33:26 (5x5)     3:4 Блажиевский (Шабанов) – 43:49 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Голы за «Торпедо» забили Никита Артамонов, Бобби Линч и Илья Чефанов. В составе «Трактора» ранее отметились Виталий Кравцов, Максим Шабанов, Андрей Светлаков.

Нижегородцы на восьмом месте турнирной таблицы Запада, у них 46 очков после 43 матчей, а «Трактор» — лидер Востока — 59 очков после 45 игр.

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