«Торпедо» отыгралось с 0:3 за 8,5 минут второго периода в матче с «Трактором»
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Нижегородское «Торпедо» в домашнем матче с «Трактором» отыгралось с 0:3 за 8,5 минут и ушло на перерыв перед третьим периодом со счётом 3:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3-й период
3 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Дронов, Робинсон) – 06:48 (5x5) 0:2 Шабанов (Дронов) – 09:26 (5x5) 0:3 Светлаков (Дэй, Кравцов) – 21:03 (5x5) 1:3 Артамонов (Чефанов, Кирсанов) – 25:02 (5x5) 2:3 Линч (Воронин, Белевич) – 28:42 (5x5) 3:3 Чефанов (Атанасов, Филлипс) – 33:26 (5x5) 3:4 Блажиевский (Шабанов) – 43:49 (5x5)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Голы за «Торпедо» забили Никита Артамонов, Бобби Линч и Илья Чефанов. В составе «Трактора» ранее отметились Виталий Кравцов, Максим Шабанов, Андрей Светлаков.
Нижегородцы на восьмом месте турнирной таблицы Запада, у них 46 очков после 43 матчей, а «Трактор» — лидер Востока — 59 очков после 45 игр.
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