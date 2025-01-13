Демидов забил шедевральный гол с разворота и помог сравнять счёт в матче «Локомотив» — СКА

19-летний Иван Демидов, нападающий петербургского СКА, забил шикарный гол с разворота и помог команде сравнять счёт в матче с «Локомотивом». На момент написания новости команды забросили друг другу по две шайбы (2:2).

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