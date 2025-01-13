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Демидов забил шедевральный гол с разворота и помог сравнять счёт в матче «Локомотив» — СКА

Демидов забил шедевральный гол с разворота и помог сравнять счёт в матче «Локомотив» — СКА
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19-летний Иван Демидов, нападающий петербургского СКА, забил шикарный гол с разворота и помог команде сравнять счёт в матче с «Локомотивом». На момент написания новости команды забросили друг другу по две шайбы (2:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков – 05:40 (5x5)     1:1 А. Радулов (Сергеев, Иванов) – 12:13 (5x5)     2:1 Каюмов (Сергеев) – 21:34 (5x4)     2:2 Демидов – 33:30 (5x5)     3:2 А. Радулов (Елесин, Иванов) – 35:48 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

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