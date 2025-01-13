Три очка Шабанова помогли «Трактору» одержать победу над «Торпедо»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Торпедо» одержало победу со счётом 5:3 (2:0, 1:3, 2:0).

В составе «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Никита Артамонов, Бобби Линч и Илья Чефанов. За «Трактор» забили Виталий Кравцов, Максим Шабанов, Андрей Светлаков.

Максим Шабанов также отметился дублем ассистов.

К концу второго периода нижегородцы отыгрались с 0:3, однако в третьем периоде «Трактор» не оставил шансов соперникам.

Нижегородцы располагаются на восьмом месте турнирной таблицы Запада, «Трактор» — лидер Востока.