Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торпедо — Трактор, результат матча 13 января 2025 года, счет 3:5, КХЛ 2024-2025

Три очка Шабанова помогли «Трактору» одержать победу над «Торпедо»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Торпедо» одержало победу со счётом 5:3 (2:0, 1:3, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Дронов, Робинсон) – 06:48 (5x5)     0:2 Шабанов (Дронов) – 09:26 (5x5)     0:3 Светлаков (Дэй, Кравцов) – 21:03 (5x5)     1:3 Артамонов (Чефанов, Кирсанов) – 25:02 (5x5)     2:3 Линч (Воронин, Белевич) – 28:42 (5x5)     3:3 Чефанов (Атанасов, Филлипс) – 33:26 (5x5)     3:4 Блажиевский (Шабанов, Дэй) – 43:49 (5x5)     3:5 Глотов (Шабанов, Николаев) – 49:21 (5x5)    

В составе «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Никита Артамонов, Бобби Линч и Илья Чефанов. За «Трактор» забили Виталий Кравцов, Максим Шабанов, Андрей Светлаков.

Максим Шабанов также отметился дублем ассистов.

К концу второго периода нижегородцы отыгрались с 0:3, однако в третьем периоде «Трактор» не оставил шансов соперникам.

Нижегородцы располагаются на восьмом месте турнирной таблицы Запада, «Трактор» — лидер Востока.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android