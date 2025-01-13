СКА сравнял счёт на последней минуте матча с «Локомотивом», но упустил победу в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) в овертайме.

В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Александр Радулов, оформивший дубль, Артур Каюмов, Рушан Рафиков. За СКА забили Иван Демидов, Захар Бардаков и Александр Никишин.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 74 очка за 46 матчей. СКА располагается там же на седьмой строчке, заработав 55 очков после 44 игр.