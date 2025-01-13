СКА сравнял счёт на последней минуте матча с «Локомотивом», но упустил победу в овертайме
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков – 05:40 (5x5) 1:1 А. Радулов (Сергеев, Иванов) – 12:13 (5x5) 2:1 Каюмов (Сергеев) – 21:34 (5x4) 2:2 Демидов – 33:30 (5x5) 3:2 А. Радулов (Елесин, Иванов) – 35:48 (5x5) 3:3 Никишин (Плотников, Григоренко) – 59:00 (5x4) 4:3 Рафиков (А. Радулов, Каюмов) – 62:17 (3x3)
В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Александр Радулов, оформивший дубль, Артур Каюмов, Рушан Рафиков. За СКА забили Иван Демидов, Захар Бардаков и Александр Никишин.
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 74 очка за 46 матчей. СКА располагается там же на седьмой строчке, заработав 55 очков после 44 игр.
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