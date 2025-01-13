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ЦСКА — Спартак, результат матча 13 января 2025 года, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби и прервал четырёхматчевую серию поражений
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

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13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак
Москва
1:0 Мамин – 00:54 (4x5)     1:1 Галимов (Беляев, Филин) – 24:58 (5x5)     2:1 Фатеев – 30:16 (5x5)     2:2 Беляев (Филин) – 31:47 (5x5)     3:2 Мамин (Ярош, Классон) – 40:40 (5x5)     4:2 Гурьянов (Карнаухов, Классон) – 57:02 (4x4)    

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Максим Мамин, оформивший дубль, Егор Фатеев, Денис Гурьянов. За «Спартак» забили Ансель Галимов и Александр Беляев.

Для ЦСКА это первая победа за последние пять встреч. Ранее армейцы провели 11-матчевую серию побед.

«Спартак» в предыдущей игре уступил «Локомотиву» со счётом 4:5.

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