ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби и прервал четырёхматчевую серию поражений

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Максим Мамин, оформивший дубль, Егор Фатеев, Денис Гурьянов. За «Спартак» забили Ансель Галимов и Александр Беляев.

Для ЦСКА это первая победа за последние пять встреч. Ранее армейцы провели 11-матчевую серию побед.

«Спартак» в предыдущей игре уступил «Локомотиву» со счётом 4:5.