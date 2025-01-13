Александр Радулов получил 20-минутный дисциплинарный штраф за плевок

Нападающий «Локомотив» Александр Радулов получил дисциплинарный штраф до конца матча после встречи со СКА. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:3 ОТ.

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После окончания матча между «Локомотивом» и СКА Александр Радулов был награждён как лучший игрок встречи (ему удалось оформить дубль). Сразу после вручения приза хоккеист подъехал к судьям и вступил с ними в спор. Главный арбитр назначил Александру 20-минутный дисциплинарный штраф за плевок.

Отметим, за последние десять минут встречи Радулов получил два удаления — за блокировку и выброс шайбы (оба по 2 минуты).