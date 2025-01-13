Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Радулов получил 20-минутный дисциплинарный штраф за плевок

Александр Радулов получил 20-минутный дисциплинарный штраф за плевок
Комментарии

Нападающий «Локомотив» Александр Радулов получил дисциплинарный штраф до конца матча после встречи со СКА. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:3 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков – 05:40 (5x5)     1:1 А. Радулов (Сергеев, Иванов) – 12:13 (5x5)     2:1 Каюмов (Сергеев) – 21:34 (5x4)     2:2 Демидов – 33:30 (5x5)     3:2 А. Радулов (Елесин, Иванов) – 35:48 (5x5)     3:3 Никишин (Плотников, Григоренко) – 59:00 (5x4)     4:3 Рафиков (А. Радулов, Каюмов) – 62:17 (3x3)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

После окончания матча между «Локомотивом» и СКА Александр Радулов был награждён как лучший игрок встречи (ему удалось оформить дубль). Сразу после вручения приза хоккеист подъехал к судьям и вступил с ними в спор. Главный арбитр назначил Александру 20-минутный дисциплинарный штраф за плевок.

Отметим, за последние десять минут встречи Радулов получил два удаления — за блокировку и выброс шайбы (оба по 2 минуты).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android