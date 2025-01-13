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Р. Ротенберг: у Акользина перелом носа

Р. Ротенберг: у Акользина перелом носа
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал состояние Павла Акользина. Петербуржцы уступили «Локомотиву» со счётом 3:4 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков – 05:40 (5x5)     1:1 А. Радулов (Сергеев, Иванов) – 12:13 (5x5)     2:1 Каюмов (Сергеев) – 21:34 (5x4)     2:2 Демидов – 33:30 (5x5)     3:2 А. Радулов (Елесин, Иванов) – 35:48 (5x5)     3:3 Никишин (Плотников, Григоренко) – 59:00 (5x4)     4:3 Рафиков (А. Радулов, Каюмов) – 62:17 (3x3)    

«Хорошее начало, бились все 60 минут. И кровь была, и перелом носа у Акользина. Жёсткая игра уровня плей-офф. Сегодня увидели команду, которая бьётся до конца, несмотря ни на что. Ещё сыграем два раза с «Локомотивом», есть что улучшить, дальше будем только прибавлять. Важно сыграть оптимальным составом, но не будем форсировать травмированных», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 74 очка за 46 матчей. СКА располагается там же на седьмой строчке, заработав 55 очков после 44 игр.

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