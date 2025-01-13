Р. Ротенберг: у Акользина перелом носа

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал состояние Павла Акользина. Петербуржцы уступили «Локомотиву» со счётом 3:4 ОТ.

«Хорошее начало, бились все 60 минут. И кровь была, и перелом носа у Акользина. Жёсткая игра уровня плей-офф. Сегодня увидели команду, которая бьётся до конца, несмотря ни на что. Ещё сыграем два раза с «Локомотивом», есть что улучшить, дальше будем только прибавлять. Важно сыграть оптимальным составом, но не будем форсировать травмированных», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 74 очка за 46 матчей. СКА располагается там же на седьмой строчке, заработав 55 очков после 44 игр.