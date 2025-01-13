Просветов грудью отбивал шайбу, Мамин праздновал с Классоном. Фото победы ЦСКА в дерби
Поделиться
13 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Ильи Воробьёва.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Максим Мамин, оформивший дубль, Егор Фатеев, Денис Гурьянов. За «Спартак» забили Ансель Галимов и Александр Беляев.
Для ЦСКА это первая победа за последние пять встреч. Ранее армейцы провели 11-матчевую серию побед.
«Спартак» в предыдущей игре уступил «Локомотиву» со счётом 4:5.
Комментарии
- 13 января 2025
-
22:49
-
22:41
-
22:37
-
22:34
-
22:15
-
21:58
-
21:55
-
21:18
-
20:55
-
20:41
-
20:17
-
20:12
-
19:59
-
19:47
-
19:25
-
19:14
-
19:07
-
18:44
-
18:33
-
17:53
-
17:44
-
17:23
-
16:49
-
16:24
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:20
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:00
-
11:31