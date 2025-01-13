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Просветов грудью отбивал шайбу, Мамин праздновал с Классоном. Фото победы ЦСКА в дерби

Просветов грудью отбивал шайбу, Мамин праздновал с Классоном. Фото победы ЦСКА в дерби
ЦСКА — «Спартак»
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13 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Ильи Воробьёва.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Максим Мамин, оформивший дубль, Егор Фатеев, Денис Гурьянов. За «Спартак» забили Ансель Галимов и Александр Беляев.

Для ЦСКА это первая победа за последние пять встреч. Ранее армейцы провели 11-матчевую серию побед.

«Спартак» в предыдущей игре уступил «Локомотиву» со счётом 4:5.

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