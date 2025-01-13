Р. Ротенберг: серьёзная бойня с «Локомотивом». У СКА вся раздевалка в крови, лужи крови

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как обстоят дела в раздевалке петербуржцев после матча с «Локомотивом» (3:4 ОТ).

— Плотников подвёл в Москве, его удаление реализовали, сегодня не лучший матч.

— От большого желания. Эмоции перехлёстывают, такой человек. Он игрок плей-офф, не раз выигрывал Кубок Гагарина, мы с ним поговорим, в следующих играх будет лучше контролировать эмоции. Убрать удаления… В этом плане сделали шаг вперёд, растём как команда. Ни Плотникова, ни других ребят обвинять нет смысла. Команда сравняла счёт, потеряв ключевых игроков. Вся раздевалка в крови, это была серьёзная бойня. Это всё нужно пройти, чтобы стать настоящей командой.

— Насколько «Локомотив» неудобен для СКА?

— В прошлых сезонах мы играли где-то 50/50. В этом сезоне индивидуальные ошибки… Но серия продолжается. Нам главное – плей-офф. Шаг за шагом, сегодня мы увидели команду, которая готова побеждать, несмотря ни на что. Потеряли центральных нападающих, в раздевалке лужи крови… Это многое говорит о команде, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.