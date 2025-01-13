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Р. Ротенберг: серьёзная бойня с «Локомотивом». У СКА вся раздевалка в крови, лужи крови

Р. Ротенберг: серьёзная бойня с «Локомотивом». У СКА вся раздевалка в крови, лужи крови
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как обстоят дела в раздевалке петербуржцев после матча с «Локомотивом» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков – 05:40 (5x5)     1:1 А. Радулов (Сергеев, Иванов) – 12:13 (5x5)     2:1 Каюмов (Сергеев) – 21:34 (5x4)     2:2 Демидов – 33:30 (5x5)     3:2 А. Радулов (Елесин, Иванов) – 35:48 (5x5)     3:3 Никишин (Плотников, Григоренко) – 59:00 (5x4)     4:3 Рафиков (А. Радулов, Каюмов) – 62:17 (3x3)    

— Плотников подвёл в Москве, его удаление реализовали, сегодня не лучший матч.
— От большого желания. Эмоции перехлёстывают, такой человек. Он игрок плей-офф, не раз выигрывал Кубок Гагарина, мы с ним поговорим, в следующих играх будет лучше контролировать эмоции. Убрать удаления… В этом плане сделали шаг вперёд, растём как команда. Ни Плотникова, ни других ребят обвинять нет смысла. Команда сравняла счёт, потеряв ключевых игроков. Вся раздевалка в крови, это была серьёзная бойня. Это всё нужно пройти, чтобы стать настоящей командой.

— Насколько «Локомотив» неудобен для СКА?
— В прошлых сезонах мы играли где-то 50/50. В этом сезоне индивидуальные ошибки… Но серия продолжается. Нам главное – плей-офф. Шаг за шагом, сегодня мы увидели команду, которая готова побеждать, несмотря ни на что. Потеряли центральных нападающих, в раздевалке лужи крови… Это многое говорит о команде, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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