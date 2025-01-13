Никитин – о плевке Радулова: не красит, но кто не без греха! Он извинился перед судьям

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал ситуацию с плевком Александра Радулова. Ярославская команда обыграла СКА со счётом 4:3 в овертайме.

«Саня, конечно, не прав, он сейчас пошёл, извинился перед судьями. Это его не красит, но поднимите руку, кто здесь не без греха! Будем работать с ним», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

После окончания матча со СКА Радулов получил 20-минутный штраф за плевок. Ранее он был награждён как лучший хоккеист встречи.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 74 очка за 46 матчей. СКА располагается там же на седьмой строчке, заработав 55 очков после 44 игр.