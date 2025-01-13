Главный тренер «Локомотива» оценил победный матч со СКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался об уровне игры команды в матче со СКА, в котором ярославцы победили со счётом 4:3 ОТ.
— Такой матч, и интересный, и тяжёлый получился. Думаю, всем понравилось, голы красивые и сюжет. Парни — молодчики, нашли в себе силы, эмоции. Понятно, допущены ошибки, но это часть игры.
— Ротенберг сказал, что это игра уровня плей-офф. Согласны?
— Ну да. Уровень соперников, мастерства. Согласен.
— Помарка при первом голе, где Алексей мог спасти, у вас ёкнуло сердце? После первого периода разговаривали с ним отдельно?
— Да нет, это ошибка была… Здесь всё понятно. Неправильно говорить, что мы уверены. Мы во всех уверены, и Лёху мы же давно подписали, давно в нём уверены, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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