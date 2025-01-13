Болельщики «Локомотива» скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче КХЛ

Болельщики ярославского «Локомотива» скандировали «СКА — позор российского хоккея» во время встречи команд 13 января на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Хоккеисты из Ярославля оказались сильнее в овертайме и вырвали победу со счётом 4:3.

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Напомним, подобная ситуация произошла на матче петербуржцев со «Спартаком» 25 октября. Фанаты московского клуба также кричали: «СКА — позор российского хоккея».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 74 очка за 46 матчей. СКА располагается там же на седьмой строчке, заработав 55 очков после 44 игр.