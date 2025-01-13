Никитин — о голе Демидова: Береглазов и Никулин не ожидали, что парень может так сделать

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал гол Ивана Демидова с разворота. Ярославцы обыграли СКА со счётом 4:3 в овертайме. Матч прошёл на домашнем льду «Локомотива» на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
— В голе Демидова Береглазов выключился из эпизода?
— Просто не ожидали, что парень так может сделать. Там не только Береглазов, там ещё и Никула рядом был. Думаю, если им сейчас сказать, они, конечно, по-другому сыграют. Просто нестандартные действия. Ими и отличаются ребята, которых высоко драфтуют, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 74 очка за 46 матчей. СКА располагается там же на седьмой строчке, заработав 55 очков после 44 игр.
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