Никитин — о голе Демидова: Береглазов и Никулин не ожидали, что парень может так сделать

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал гол Ивана Демидова с разворота. Ярославцы обыграли СКА со счётом 4:3 в овертайме. Матч прошёл на домашнем льду «Локомотива» на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

— В голе Демидова Береглазов выключился из эпизода?

— Просто не ожидали, что парень так может сделать. Там не только Береглазов, там ещё и Никула рядом был. Думаю, если им сейчас сказать, они, конечно, по-другому сыграют. Просто нестандартные действия. Ими и отличаются ребята, которых высоко драфтуют, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 74 очка за 46 матчей. СКА располагается там же на седьмой строчке, заработав 55 очков после 44 игр.