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Р. Ротенберг: не форсируем игроков. Кузнецова ещё раз ударят, он вообще с хоккеем закончит

Р. Ротенберг: не форсируем игроков. Кузнецова ещё раз ударят, он вообще с хоккеем закончит
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал седьмое место петербуржцев в турнирной таблице Запада. СКА уступил «Локомотиву в овертайме (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков – 05:40 (5x5)     1:1 А. Радулов (Сергеев, Иванов) – 12:13 (5x5)     2:1 Каюмов (Сергеев) – 21:34 (5x4)     2:2 Демидов – 33:30 (5x5)     3:2 А. Радулов (Елесин, Иванов) – 35:48 (5x5)     3:3 Никишин (Плотников, Григоренко) – 59:00 (5x4)     4:3 Рафиков (А. Радулов, Каюмов) – 62:17 (3x3)    

— СКА на седьмом месте, это на вас давит?
— У нас два-четыре очка до второго места… Конечно, мы обязаны быть выше. Я третий полный сезон главным тренером, у нас было первое место в регулярке, потом – второе место. Сейчас мы не на своём месте, задача – выйти на первое место, как можно выше забраться. Но главное – плей-офф. В прошлых сезонах где-то форсировали восстановление игроков, сейчас не будем форсировать того же Кузнецова. Он получил сильный удар в голову, сотрясение. Такие игры, где лужи крови в раздевалке… Его ещё раз ударят, он вообще с хоккеем закончит. Надо каждого готовить на 100%. Команда бьётся, у команды есть характер. Есть что улучшить в овертайме, есть ошибки, но это хоккей. Где-то от большого желания заигрываемся в атаке. Но идём шаг за шагом, придём к тому, что у нас будет дисциплина и мы будем побеждать в каждом матче. Мы сделаем всё возможное, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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