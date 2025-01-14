Р. Ротенберг: не форсируем игроков. Кузнецова ещё раз ударят, он вообще с хоккеем закончит

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал седьмое место петербуржцев в турнирной таблице Запада. СКА уступил «Локомотиву в овертайме (3:4).

— СКА на седьмом месте, это на вас давит?

— У нас два-четыре очка до второго места… Конечно, мы обязаны быть выше. Я третий полный сезон главным тренером, у нас было первое место в регулярке, потом – второе место. Сейчас мы не на своём месте, задача – выйти на первое место, как можно выше забраться. Но главное – плей-офф. В прошлых сезонах где-то форсировали восстановление игроков, сейчас не будем форсировать того же Кузнецова. Он получил сильный удар в голову, сотрясение. Такие игры, где лужи крови в раздевалке… Его ещё раз ударят, он вообще с хоккеем закончит. Надо каждого готовить на 100%. Команда бьётся, у команды есть характер. Есть что улучшить в овертайме, есть ошибки, но это хоккей. Где-то от большого желания заигрываемся в атаке. Но идём шаг за шагом, придём к тому, что у нас будет дисциплина и мы будем побеждать в каждом матче. Мы сделаем всё возможное, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.