Никитин: срок возвращения Исаева — месяц, на выезде сыграет кто-то из молодых вратарей

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал, как в команде будет решаться вопрос с голкипером после травмы Даниила Исаева.

— Думаю, в поездке кто-то из молодых вратарей сыграет.

— По срокам возвращения Исаева что-то известно?

— Месяц, это стандартно. Мы не то что не заморачиваемся, ему голову не забиваем. Сказали: восстанавливайся, цель понятно какая. Для ребят это должен быть шанс, кому-то на ведущие роли, кому-то — чуть-чуть побольше сыграть. Поэтому мы это рассматриваем тоже как шаг вперёд, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в матче со «Спартаком» в начале третьего периода Герман Рубцов, забрасывая шайбу в большинстве, неудачно столкнулся с вратарём хозяев Даниилом Исаевым и упал на него. После этого голкипера сразу сменили в воротах.