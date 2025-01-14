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Никитин: срок возвращения Исаева — месяц, на выезде сыграет кто-то из молодых вратарей

Никитин: срок возвращения Исаева — месяц, на выезде сыграет кто-то из молодых вратарей
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал, как в команде будет решаться вопрос с голкипером после травмы Даниила Исаева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков – 05:40 (5x5)     1:1 А. Радулов (Сергеев, Иванов) – 12:13 (5x5)     2:1 Каюмов (Сергеев) – 21:34 (5x4)     2:2 Демидов – 33:30 (5x5)     3:2 А. Радулов (Елесин, Иванов) – 35:48 (5x5)     3:3 Никишин (Плотников, Григоренко) – 59:00 (5x4)     4:3 Рафиков (А. Радулов, Каюмов) – 62:17 (3x3)    

— Думаю, в поездке кто-то из молодых вратарей сыграет.

— По срокам возвращения Исаева что-то известно?
— Месяц, это стандартно. Мы не то что не заморачиваемся, ему голову не забиваем. Сказали: восстанавливайся, цель понятно какая. Для ребят это должен быть шанс, кому-то на ведущие роли, кому-то — чуть-чуть побольше сыграть. Поэтому мы это рассматриваем тоже как шаг вперёд, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в матче со «Спартаком» в начале третьего периода Герман Рубцов, забрасывая шайбу в большинстве, неудачно столкнулся с вратарём хозяев Даниилом Исаевым и упал на него. После этого голкипера сразу сменили в воротах.

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