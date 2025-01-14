13 января прошли матчи регулярного чемпионата ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей ВХЛ 13 января:

«Ростов» — «Кристалл» — 0:3;

АКМ – «Челмет» — 3:4;

«Рязань-ВДВ» — «Магнитка» — 1:0 Б;

«Буран» — «Дизель» — 2:3;

«Химик» — «Южный Урал» — 5:1.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб», записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 61 очко. Замыкает лидирующую тройку «Рубин», заработав 59 очков. В топ-5 входят «Торпедо-Горький» и «Рязань-ВДВ», также набрав по 59 очков.

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