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Результаты матчей МХЛ 13 января

Результаты матчей МХЛ 13 января
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Вчера, 13 января, прошли 10 матчей регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ 13 января:

«Красноярские Рыси» — «Реактор» — 2:3;
МХК «Молот» — «Ладья» — 3:2 ОТ;
«Авто» — «Локо 76» — 5:0;
«Спутник» Альметьевск — «Снежные Барсы» — 5:1;
«Тюменский Легион» — «Толпар» — 1:4;
«Русские Витязи» — Академия Михайлова — Юниор — 0:4;
«Алмаз» — «Сахалинские Акулы» — 3:2;
«Ирбис» — «Чайка» — 1:3;
«Локо» — «Тайфун» — 2:1;
СКА-ГУОР Карелия — «Красная Армия» — 1:3.

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