Александр Сёмин заявил, что восхищён результативностью Александра Овечкина в НХЛ

Бывший российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Сёмин высказался о результативности капитана «столичных» и экс-одноклубника Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он заявил, что восхищён эффективными выступлениями соотечественника в 39 лет.

«Вы уже привыкли, что он забивает 50–60 голов за сезон. В том году он забил 31, правильно? Не каждый человек и 30 забивает, а он в таком возрасте столько забрасывает. Это лучшая лига мира, где он показывает такой результат», — сказал Сёмин в эфире «Матч ТВ».

На счету россиянина 20 голов и 12 результативных передач в 27 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 21 шайбы.

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