Александр Сёмин ответил на вопрос о секрете здоровья Александра Овечкина

Бывший российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Сёмин высказался о секретах здоровья капитана «столичных» и экс-одноклубника Александра Овечкина.

«Секреты его здоровья? Ничего такого он не рассказывал. Всё в пределах разумного. Хот‑доги, сосиски (смеётся)», — сказал Сёмин в эфире «Матч ТВ».

На счету Овечкина 20 голов и 12 результативных передач в 27 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 21 шайбы.

В следующей встрече «Вашингтон» сыграет с «Анахаймом», матч состоится 15 января.

Материалы по теме Александр Сёмин заявил, что восхищён результативностью Александра Овечкина в НХЛ

Победная раздевалка «Вашингтона», Овечкин поздравляет Карбери: