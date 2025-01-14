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Александр Сёмин ответил на вопрос о секрете здоровья Александра Овечкина

Александр Сёмин ответил на вопрос о секрете здоровья Александра Овечкина
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Бывший российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Сёмин высказался о секретах здоровья капитана «столичных» и экс-одноклубника Александра Овечкина.

«Секреты его здоровья? Ничего такого он не рассказывал. Всё в пределах разумного. Хот‑доги, сосиски (смеётся)», — сказал Сёмин в эфире «Матч ТВ».

На счету Овечкина 20 голов и 12 результативных передач в 27 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 21 шайбы.

В следующей встрече «Вашингтон» сыграет с «Анахаймом», матч состоится 15 января.

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