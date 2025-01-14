Тренерский штаб «Вашингтона» поменял центрального нападающего в звене Овечкина

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Тренерский штаб «Вашингтон Кэпиталз» внёс изменения в звено российского нападающего Александра Овечкина. В звене россиянина поменяли центрального нападающего, на позиции которого на последней тренировке играл канадский нападающий Пьер-Люк Дюбуа, сообщает Russian Machine Never Breaks.

Ранее на месте Дюбуа действовал другой канадский форвард Дилан Строум. Он выходил в центре звена Овечкина во всех встречах нынешнего сезона.

В последнем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» обыграл «Нэшвилл Предаторз». В этой встрече Овечкин забил гол и сделал результативную передачу.

В следующем матче столичный клуб встретится с «Анахайм Дакс». Игра состоится 15 января в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», начало – в 3:00 мск.

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