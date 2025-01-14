Иван Проворов вошёл в символическую сборную «Филадельфии» в XXI веке

Российский защитник Иван Проворов вошёл в символическую сборную «Филадельфии Флайерз» в XXI веке.
Первая пятёрка
Нападающие: Симон Ганье, Клод Жиру, Майк Ричардс
Защитники: Эрик Дежарденс, Киммо Тимонен
Голкипер: Роман Чехманек
Вторая пятёрка
Нападающие: Даниэль Бриер, Шон Кутюрье, Якуб Ворачек
Защитники: Крис Пронгер, Иван Проворов
Голкипер: Брайан Буше
Первый и второй составы каждой команды выбирались представителями СМИ, бывшими игроками и руководителями, которые были связанны с конкретной командой. Кандидатами на отбор стали игроки, которые выступали за соответствующие клубы с 1 января 2000 года.
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