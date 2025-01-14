Главный тренер «Вашингтона» объяснил изменения в звене Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал об изменениях в звене российского нападающего Александра Овечкина. Россиянин был поставлен в звено с Пьером-Люком Дюбуа впервые с тех пор, как «Вашингтон» приобрел канадского нападающего у «Лос-Анджелес Кингз» прошлым летом. Ранее на позиции Дюбуа в центре выступал канадский форвард Дилан Строум.

«Просто пытаемся внести изменения в двух первых тройках и найти там искру Мы не использовали этот вариант в течение всего сезона, так что посмотрим, поможет ли это сбалансировать звенья», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

В последнем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» обыграл «Нэшвилл Предаторз». В этой встрече Овечкин забил гол и сделал результативную передачу.

В следующем матче столичный клуб встретится с «Анахайм Дакс». Игра состоится 15 января в Вашингтона на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», начало – 3:00 мск.

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