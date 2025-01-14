Сэм Райнхарт обошёл Павла Буре по голам в меньшинстве в истории «Флориды»

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил Сэм Райнхарт, реализовав меньшинство. Райнхарт забил десятый гол в меньшинстве за «Флориду» и обошёл Павла Буре по этому показателю, заняв четвёртое место в истории франшизы. Следующей целью Райнхарта является Том Фицджеральд (12).

Рекорд принадлежит Радеку Дворжаку, на счету которого 16 голов в меньшинстве.

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