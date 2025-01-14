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Сэм Райнхарт обошёл Павла Буре по голам в меньшинстве в истории «Флориды»

Сэм Райнхарт обошёл Павла Буре по голам в меньшинстве в истории «Флориды»
AP/TASS
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Флориду Пантерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт – 07:59 (sh)     0:2 Балинскис (Родригес, Шмидт) – 09:34     1:2 Пилинг (Хэтэуэй, Лотон) – 27:51    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил Сэм Райнхарт, реализовав меньшинство. Райнхарт забил десятый гол в меньшинстве за «Флориду» и обошёл Павла Буре по этому показателю, заняв четвёртое место в истории франшизы. Следующей целью Райнхарта является Том Фицджеральд (12).

Рекорд принадлежит Радеку Дворжаку, на счету которого 16 голов в меньшинстве.

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