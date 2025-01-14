Голевые передачи Мичкова и Замулы помогли «Филадельфии» обыграть «Флориду» в НХЛ

В ночь с 13 на 14 января на льду «Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Флорида Пантерз». Победу в игре со счётом 4:3 одержали хозяева.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Гарнет Хэтэуэй, Ноа Кейтс, на счету которого дубль, а также Морган Фрост. Российские хоккеисты Матвей Мичков и Егор Замула отличились результативными передачами.
У гостей в сегодняшнем матче забивали Сэм Райнхарт, оформивший дубль, а также Увис Балинскис. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 25 спасений.
«Флорида» осталась на пятом месте Востока с 53 очками, «Филадельфия» идёт 13-й, набрав 43 балла.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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