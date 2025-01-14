Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны подробности о восстановлении Валерия Ничушкина после травмы

Стали известны подробности о восстановлении Валерия Ничушкина после травмы
Комментарии

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин будет восстанавливаться после травмы, полученной в матче с «Виннипег Джетс» в ночь на 1 января, дольше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает журналист The Denver Gazette Evan Rawal.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Мэнсон, Жирар) – 11:51     1:1 Купари (Бэррон, Пионк) – 30:20     2:1 Тэйвз (Макар, О'Коннор) – 36:37     2:2 Виларди (Стэнли, Нидеррайтер) – 38:32     3:2 Миттельштадт (Мэнсон, Друен) – 47:22     4:2 Рантанен (Маккиннон, Кивиранта) – 58:31     5:2 Колтон (Друен) – 59:53    

По информации источника, нападающий ещё долго будет отсутствовать из-за травмы. Отметим, ранее сообщалось, что на восстановление у хоккеиста уйдёт от семи до десяти дней.

Напомним, Ничушкин получил травму нижней части тела, когда во втором периоде встречи россиянин попал под силовой прием со стороны канадского защитника «Джетс» Логана Стэнли и больше не возвращался на лёд.

Материалы по теме
Главный тренер «Колорадо»: Ничушкин может выбыть на 7-10 дней
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android