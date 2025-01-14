Стали известны подробности о восстановлении Валерия Ничушкина после травмы

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин будет восстанавливаться после травмы, полученной в матче с «Виннипег Джетс» в ночь на 1 января, дольше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает журналист The Denver Gazette Evan Rawal.

По информации источника, нападающий ещё долго будет отсутствовать из-за травмы. Отметим, ранее сообщалось, что на восстановление у хоккеиста уйдёт от семи до десяти дней.

Напомним, Ничушкин получил травму нижней части тела, когда во втором периоде встречи россиянин попал под силовой прием со стороны канадского защитника «Джетс» Логана Стэнли и больше не возвращался на лёд.