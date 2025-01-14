Стало известно прозвище Матвея Мичкова в «Филадельфии»
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Спортивный комментатор и репортёр Эшлин Салливан во время матча НХЛ «Филадельфии Флайерз» с «Флоридой Пантерз» (4:3) рассказала, какое прозвище у российского нападающего команды из Пенсильвании Матвея Мичкова.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт – 07:59 (sh) 0:2 Балинскис (Родригес, Шмидт) – 09:34 1:2 Хэтэуэй – 27:51 2:2 Кейтс (Санхайм, Ристолайнен) – 42:01 (pp) 2:3 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 43:35 (pp) 3:3 Фрост (Мичков, Драйсдейл) – 45:59 (pp) 4:3 Кейтс (Фёрстер, Замула) – 54:09
«Я узнала, что в команде Мичкова называют Майком. Это прозвище дано в честь Майка Тайсона. Выдумал его нападающий Райан Полинг, поскольку у Мичкова очень массивная шея, одна из самых больших, которые он когда-либо встречал у хоккеистов. Прозвище быстро стало популярным среди игроков команды», — сказала Салливан в эфире матча.
Напомним, Мичков занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Филадельфии». У россиянина 31 (13+18) очко в 42 играх.
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