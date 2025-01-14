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Стало известно прозвище Матвея Мичкова в «Филадельфии»

Стало известно прозвище Матвея Мичкова в «Филадельфии»
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Спортивный комментатор и репортёр Эшлин Салливан во время матча НХЛ «Филадельфии Флайерз» с «Флоридой Пантерз» (4:3) рассказала, какое прозвище у российского нападающего команды из Пенсильвании Матвея Мичкова.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт – 07:59 (sh)     0:2 Балинскис (Родригес, Шмидт) – 09:34     1:2 Хэтэуэй – 27:51     2:2 Кейтс (Санхайм, Ристолайнен) – 42:01 (pp)     2:3 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 43:35 (pp)     3:3 Фрост (Мичков, Драйсдейл) – 45:59 (pp)     4:3 Кейтс (Фёрстер, Замула) – 54:09    

«Я узнала, что в команде Мичкова называют Майком. Это прозвище дано в честь Майка Тайсона. Выдумал его нападающий Райан Полинг, поскольку у Мичкова очень массивная шея, одна из самых больших, которые он когда-либо встречал у хоккеистов. Прозвище быстро стало популярным среди игроков команды», — сказала Салливан в эфире матча.

Напомним, Мичков занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Филадельфии». У россиянина 31 (13+18) очко в 42 играх.

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