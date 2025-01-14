Стало известно прозвище Матвея Мичкова в «Филадельфии»

Спортивный комментатор и репортёр Эшлин Салливан во время матча НХЛ «Филадельфии Флайерз» с «Флоридой Пантерз» (4:3) рассказала, какое прозвище у российского нападающего команды из Пенсильвании Матвея Мичкова.

«Я узнала, что в команде Мичкова называют Майком. Это прозвище дано в честь Майка Тайсона. Выдумал его нападающий Райан Полинг, поскольку у Мичкова очень массивная шея, одна из самых больших, которые он когда-либо встречал у хоккеистов. Прозвище быстро стало популярным среди игроков команды», — сказала Салливан в эфире матча.

Напомним, Мичков занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Филадельфии». У россиянина 31 (13+18) очко в 42 играх.