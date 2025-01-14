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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 14 января

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 14 января
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Сегодня, 14 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели две встречи, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт – 07:59 (sh)     0:2 Балинскис (Родригес, Шмидт) – 09:34     1:2 Хэтэуэй – 27:51     2:2 Кейтс (Санхайм, Ристолайнен) – 42:01 (pp)     2:3 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 43:35 (pp)     3:3 Фрост (Мичков, Драйсдейл) – 45:59 (pp)     4:3 Кейтс (Фёрстер, Замула) – 54:09    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Пеллетье (Kerins, Пахал) – 01:14     1:1 Кревьер (Райхель) – 02:38     1:2 Пеллетье (Баль, Kerins) – 11:47     1:3 Баклунд (Коронато, Коулман) – 14:08     1:4 Бин (Шарангович, Пеллетье) – 21:55     2:4 Бедард (Джонс, Терявяйнен) – 31:29 (pp)     2:5 Шарангович (Юбердо) – 33:38 (sh)    

Одна игра продолжается в данный момент.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Макдэвид (Нурс, Драйзайтль) – 38:37    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 61 очко после 43 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Вегас Голден Найтс» с 61 очком после 43 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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