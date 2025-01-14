Макдэвид вышел на чистое третье место в НХЛ по очкам к 28-летию

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид вышел на чистое третье место в НХЛ по очкам к 28-летию. Во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» форвард отметился заброшенной шайбой.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид к 28-му дню рождения набрал 1041 (352+689) очко в 685 встречах. На второй строчке — Марио Лемье (1174 очка в 577 играх), лидер — Уэйн Гретцки (1773 балла в 744 встречах).

Напомним, 14 января на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева площадки.