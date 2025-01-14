Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид вышел на чистое третье место в НХЛ по очкам к 28-летию

Макдэвид вышел на чистое третье место в НХЛ по очкам к 28-летию
Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид вышел на чистое третье место в НХЛ по очкам к 28-летию. Во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» форвард отметился заброшенной шайбой.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид к 28-му дню рождения набрал 1041 (352+689) очко в 685 встречах. На второй строчке — Марио Лемье (1174 очка в 577 играх), лидер — Уэйн Гретцки (1773 балла в 744 встречах).

Напомним, 14 января на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева площадки.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Макдэвид (Нурс, Драйзайтль) – 38:37    
Материалы по теме
Фото
«Эри Оттерс» вывел из обращения номер Макдэвида, Коннор провёл три сезона в клубе OHL
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android