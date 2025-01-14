Бедард — первый со времён Кросби игрок НХЛ до 20 лет по скорости достижения 100 очков

Канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард во встрече регулярного сезона с «Калгари Флэймз» забросил шайбу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бедард набрал 100 (34+66) очков за 112 матчей. Коннор — первый со времён капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби игрок НХЛ до 20 лет по скорости достижения 100 очков. Чтобы достичь данной отметки, Кросби потребовалось 80 матчей. Рекорд же принадлежит Уэйну Гретцки. Легендарный канадский экс-нападающий набрал 100 баллов в лиге за 61 встречу.

14 января на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Калгари Флэймз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.