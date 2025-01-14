«Амур» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск

Сегодня, 14 января, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 января 2025, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 44 встречи, в которых записал на свой счёт 23 очка. «Амур» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 56 очков после 42 сыгранных встреч.