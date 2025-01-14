«Амур» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск
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Сегодня, 14 января, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 44 встречи, в которых записал на свой счёт 23 очка. «Амур» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 56 очков после 42 сыгранных встреч.
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