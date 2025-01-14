Пашнин рассказал, по какой причине перешёл в «Нефтехимик»

Защитник «Нефтехимика» Михаил Пашнин рассказал, по какой причине перешёл в нижнекамский клуб.

– Расскажите, как появился вариант с переходом в «Нефтехимик», насколько долго шли переговоры?

– Две недели. Были ещё разговоры, но принял решение перейти в «Нефтехимик». Было много вариантов, но из-за нового правила, по которому больше трёх человек не может переходить из одной команды в другую, я так завис. В начале сезона было два предложения, но я отказался в связи с этим нововведением – не мог перейти.

– Когда вы подписали контракт с «Нефтехимиком», показалось, что это идеальный союз, так как команда жёсткая, силовая, работоспособная. Так ли это?

– Да, система есть. Я под любую систему могу подстроиться, проблем нет. Что-то схожее, конечно, есть в моей манере игры и команды. Единственное, поначалу из игровой колеи выпал, девять месяцев не играл. Но спустя три-четыре игры вошёл в ритм и уже намного лучше чувствовал. Есть разница, когда ты катаешься два дня в неделю или каждый день, — сказал Пашнин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.