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Пашнин рассказал, по какой причине перешёл в «Нефтехимик»

Пашнин рассказал, по какой причине перешёл в «Нефтехимик»
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Защитник «Нефтехимика» Михаил Пашнин рассказал, по какой причине перешёл в нижнекамский клуб.

– Расскажите, как появился вариант с переходом в «Нефтехимик», насколько долго шли переговоры?
– Две недели. Были ещё разговоры, но принял решение перейти в «Нефтехимик». Было много вариантов, но из-за нового правила, по которому больше трёх человек не может переходить из одной команды в другую, я так завис. В начале сезона было два предложения, но я отказался в связи с этим нововведением – не мог перейти.

– Когда вы подписали контракт с «Нефтехимиком», показалось, что это идеальный союз, так как команда жёсткая, силовая, работоспособная. Так ли это?
– Да, система есть. Я под любую систему могу подстроиться, проблем нет. Что-то схожее, конечно, есть в моей манере игры и команды. Единственное, поначалу из игровой колеи выпал, девять месяцев не играл. Но спустя три-четыре игры вошёл в ритм и уже намного лучше чувствовал. Есть разница, когда ты катаешься два дня в неделю или каждый день, — сказал Пашнин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Пашниным читайте на «Чемпионате»:
«Я завис из-за нового правила КХЛ. Это очень странно». Интервью с Михаилом Пашниным
Эксклюзив
«Я завис из-за нового правила КХЛ. Это очень странно». Интервью с Михаилом Пашниным
Комментарии
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