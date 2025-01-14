Коннор Макдэвид повторил рекорд «Эдмонтона» по победным голам

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид вышел на чистое третье место в НХЛ по очкам к 28-летию. Во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» форвард отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал победным для форварда в игре.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид повторил рекорд «Эдмонтона» по победным голам — 72. Ранее рекорд единолично принадлежал Гленну Андерсону. Отметим, что у Уэйна Гретцки 61 победная шайба в составе «нефтяников», это четвёртое место в истории канадского клуба.

Напомним, 14 января на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева площадки.