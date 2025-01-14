«Я немаленький мальчик, ограничений быть не должно». Пашнин — о «правиле трёх игроков»

Защитник «Нефтехимика» Михаил Пашнин прокомментировал новое правило этого сезона КХЛ, согласно которому на протяжении целого сезона клуб может получить лишь максимум трёх игроков, выступавших в прошлом сезоне за одну и ту же команду.

– Как вы относитесь к «правилу трёх игроков»?

– Я живой пример. Полсезона просидел. Здорово, что в Питере есть команда «Банк России» (хоккейная команда, выступающая в СПБХЛ. – Прим. «Чемпионата»), я с ними готовился. Спасибо Дмитрию Алексеевичу, он руководитель и капитан там. Взял меня в команду, там была классная атмосфера. Я даже не чувствовал, что у меня нет команды. Играл, занимался, так что благодарю ребят.

– Ни для кого не секрет, что у вас летом было предложение от «Адмирала», но согласно новому правилу вы туда перейти не могли. Какие первые чувства у вас были?

– Непонятно, если честно, как так. Я уже немаленький мальчик, опытный игрок, в моём возрасте ограничений никаких быть не должно. У ребят младше не было столько предложений, сколько у меня, но всё равно не смог перейти – это очень странно. Конечно, сначала было негодование, успокаивал себя, что всё равно найду работу. Я должен играть на таком уровне, — сказал Пашнин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.