Защитник «Нефтехимика» Михаил Пашнин рассказал, как прошло расставание со СКА, в котором игрок обороны провёл два сезона.

– Когда поняли, что не останетесь в СКА?

– Мы отлично с ними разошлись, сразу в конце сезона спокойно расторгли контракт по обоюдному согласию. Ничего страшного не произошло. В конце сезона уже было понятно, что не останусь там, — сказал Пашнин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В нынешнем сезоне 35-летний Пашнин сыграл семь матчей, в которых забросил одну шайбу. Михаил — обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА в сезоне-2018/2019 Континентальной хоккейной лиги.