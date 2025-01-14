Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михаил Пашнин рассказал, как прошло расставание со СКА

Михаил Пашнин рассказал, как прошло расставание со СКА
Комментарии

Защитник «Нефтехимика» Михаил Пашнин рассказал, как прошло расставание со СКА, в котором игрок обороны провёл два сезона.

– Когда поняли, что не останетесь в СКА?
– Мы отлично с ними разошлись, сразу в конце сезона спокойно расторгли контракт по обоюдному согласию. Ничего страшного не произошло. В конце сезона уже было понятно, что не останусь там, — сказал Пашнин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В нынешнем сезоне 35-летний Пашнин сыграл семь матчей, в которых забросил одну шайбу. Михаил — обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА в сезоне-2018/2019 Континентальной хоккейной лиги.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Пашниным читайте на «Чемпионате»:
«Я завис из-за нового правила КХЛ. Это очень странно». Интервью с Михаилом Пашниным
Эксклюзив
«Я завис из-за нового правила КХЛ. Это очень странно». Интервью с Михаилом Пашниным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android